SHAMAN выпустил клип на песню «Самый русский хит»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Самый русский хит». Музыкант представил ролик на своем YouTube-канале.

SHAMAN стал автором идеи клипа, а режиссером видео выступила Роза Абдельянц. В клипе музыкант исполняет композицию под гитару в подъезде, привлекая внимание прохожих – молодой девушки, подростка и даже полицейского. Сам «хит» написали для исполнителя участники международного конкурса «АвторА!».

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Предыдущий клип исполнителя «Исповедь», который он выпустил в конце января, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube.

SHAMAN стал популярным после песни «Я русский», ролик на эту песню собрал более 25 миллионов просмотров. Также он выпустил Государственный гимн России в своей аранжировке и снял совместный клип с другими артистами российского шоу-бизнеса «Встанем».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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