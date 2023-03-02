SHAMAN выпустил клип на песню «Самый русский хит»

Предыдущий клип исполнителя «Исповедь», который он выпустил в конце января, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube.

SHAMAN стал популярным после песни «Я русский», ролик на эту песню собрал более 25 миллионов просмотров. Также он выпустил Государственный гимн России в своей аранжировке и снял совместный клип с другими артистами российского шоу-бизнеса «Встанем».

