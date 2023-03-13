В школах Запорожской области отменят обязательное изучение украинского языка
Министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова заявила, что согласно российским законам каждый человек имеет право выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного, сообщает ТАСС.
По её словам, с 1 сентября 2023 года изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным и родители смогут сами выбрать, какой язык их дети будут учить в качестве родного - русский или украинский
Она отметила, что часть школьников желает изучать в качестве родного языка именно русский.
«У них в нагрузке будет девять часов русского языка и литературы, а украинского не будет вообще», - добавила Шапурова.
Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что готовится учебник классического украинского языка, сообщает НСН.
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