В школах Запорожской области отменят обязательное изучение украинского языка

По её словам, с 1 сентября 2023 года изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным и родители смогут сами выбрать, какой язык их дети будут учить в качестве родного - русский или украинский

Она отметила, что часть школьников желает изучать в качестве родного языка именно русский.

«У них в нагрузке будет девять часов русского языка и литературы, а украинского не будет вообще», - добавила Шапурова.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что готовится учебник классического украинского языка, сообщает НСН.

