Вассерман выразил желание стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что желает принять участие в разработчике учебника истории с разделом о специальной военной операции (СВО), сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По его мнению, ученикам необходимо рассказать, в первую очередь, предысторию спецоперации (СВО), а также объяснить, что ложь может привести к катастрофе.
«Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки «Украина — не Россия» привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация», - указал он.
Парламентарий добавил, что намерен обратиться со своей просьбой в Министерство культуры.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября 2023 года, сообщает RT.
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