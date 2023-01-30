Вассерман выразил желание стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО

По его мнению, ученикам необходимо рассказать, в первую очередь, предысторию спецоперации (СВО), а также объяснить, что ложь может привести к катастрофе.

«Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки «Украина — не Россия» привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация», - указал он.

Парламентарий добавил, что намерен обратиться со своей просьбой в Министерство культуры.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября 2023 года, сообщает RT.

