Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ученики на перешедших под российский контроль территориях Украины смогут, по решению родителей и учителей, и дальше учить украинский язык как родной, сообщает РИА Новости.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что для этого был разработан специальный учебный план и методические материалы, а педагоги прошли соответствующее повышение квалификации.
«Готовится учебник классического украинского языка», — добавил Кравцов.
Ранее директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак заявил, что в школах Одесской области больше не будут изучать русский язык, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- СМИ: в Испании ребёнок погиб из-за крупного града
- Правительство запретило вывозить из РФ лом драгоценных металлов
- Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов
- Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку
- Аксёнов призвал крымчан отказаться от использования пиротехники
- ВСУ обстреляли исправительную колонию в Макеевке
- Венедиктов* заявил, что прощание с Горбачёвым состоится 3 сентября
- Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»
- МИД ФРГ: ЕС следует поменять стратегию по отношению к России
- Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru