Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ученики на перешедших под российский контроль территориях Украины смогут, по решению родителей и учителей, и дальше учить украинский язык как родной, сообщает РИА Новости.

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На совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что для этого был разработан специальный учебный план и методические материалы, а педагоги прошли соответствующее повышение квалификации.

«Готовится учебник классического украинского языка», — добавил Кравцов.

Ранее директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак заявил, что в школах Одесской области больше не будут изучать русский язык, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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