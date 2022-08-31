Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку

На совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что для этого был разработан специальный учебный план и методические материалы, а педагоги прошли соответствующее повышение квалификации.



«Готовится учебник классического украинского языка», — добавил Кравцов.

Ранее директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак заявил, что в школах Одесской области больше не будут изучать русский язык, сообщает RT.