Россиянам назвали места, где ни в коем случае нельзя собирать грибы
Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и теми, которые растут около автомобильных трасс, промышленных зон или в черте города, сказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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Помимо особенности произрастания нужно обращать внимание на правила хранения и обработки грибов, отметила Золотарева. Например, перед приготовлением груздей их надо вымачивать не менее 48 часов с регулярной сменой воды. Это делается для того, чтобы вымыть их них горький млечный сок, который может вызвать симптомы отравления.
Золотарева указала на то, что при неправильной сушке и хранении в грибах может развиваться плесень, вырабатывающая опасные микотоксины.
Ранее заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова рассказала, что грибы можно есть не всем людям, для некоторых они представляют опасность, напоминает «Свободная пресса».
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