Суд снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Агентство уточнило, что речь идёт о долях «Газпрома» в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V., арест на которые был наложен в обеспечение исков украинских компаний «Жнива» и «Славутич-инвест».

По мнению нидерландского суда, что арест активов российской компании может нарушать принцип государственного иммунитета, когда юрисдикция не может судить действия другого государства или госпредприятия.

Ранее немецкая коммунальная компания VNG AG приостановила судебный иск против «Газпрома», сообщает RT.

