Суд снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
Окружной суд Гааги снял арест с активов компании «Газпром» в Нидерландах. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Reuters.
Агентство уточнило, что речь идёт о долях «Газпрома» в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V., арест на которые был наложен в обеспечение исков украинских компаний «Жнива» и «Славутич-инвест».
По мнению нидерландского суда, что арест активов российской компании может нарушать принцип государственного иммунитета, когда юрисдикция не может судить действия другого государства или госпредприятия.
Ранее немецкая коммунальная компания VNG AG приостановила судебный иск против «Газпрома», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко дал советы, как «пережить» долгие задержки рейсов в аэропортах
- Похлеще турецкой холеры: Онищенко заявил о вирусах в российских водоемах
- Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Юрия Иваненко
- «Прививать самим!»: Онищенко призвал обследовать мигрантов на въезде
- Суд снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
- Камазовец Шибалов выиграл ралли-марафон «Шелковый путь 2025»
- Сепсис и пневмония: Онищенко предупредил о летальности менингококка в 40%
- Онищенко заявил о двукратном росте заболевших менингококковой инфекцией
- Следком РФ возбудил дело о незаконной передаче информации Telegram-каналу
- Молдавия откроет в России два участка для голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru