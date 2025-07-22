Следком РФ возбудил дело о незаконной передаче информации Telegram-каналу
Уголовное дело было возбуждено в Москве по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа Telegram-каналу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что факты незаконной передачи информации были зафиксированы в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. В указанных регионах, а также в Москве, были проведены обыски и изъяты документы, имеющие значение для расследования.
«Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, о каком Telegram-канале идёт речь. Однако об обысках в редакции сообщает Baza. При этом сотрудникам Telegram-канала неизвестно, связаны ли они с вышеупомянутым делом.
Ранее в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли следователи, которые интересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru