Молдавия откроет в России два участка для голосования

Молдавии планирует открыть в России два участка для голосования на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщает молдавский Центризбирком.

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Согласно предварительному списку, оба указанных пункта для голосования планируется открыть на территории посольства Молдавии в Москве.

Отмечается, что окончательный перечень участков планируется утвердить до 24 августа.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что у оппозиции имеются факты массовых фальсификаций, которые были устроены на зарубежных участках в ходе президентских выборов в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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