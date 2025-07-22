Молдавия откроет в России два участка для голосования
Молдавии планирует открыть в России два участка для голосования на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщает молдавский Центризбирком.
Согласно предварительному списку, оба указанных пункта для голосования планируется открыть на территории посольства Молдавии в Москве.
Отмечается, что окончательный перечень участков планируется утвердить до 24 августа.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что у оппозиции имеются факты массовых фальсификаций, которые были устроены на зарубежных участках в ходе президентских выборов в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru