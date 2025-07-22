Россия ответила на новые санкции ЕС расширением списка запрета на въезд
Россия расширила список лиц, которым запрещён въезд в страну. Как сообщает МИД РФ, решение было принято в ответ на 17-й и 18-й пакеты антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).
В заявлении ведомства говорится, что в «стоп-лист» попали представители евроинститутов, а также стран-членов ЕС и «ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств».
«Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов», - указали в МИД РФ.
Кто именно был внесён в обновлённый «стоп-лист» не уточняется.
Ранее страны ЕС приняли 18-й пакет санкций против России, добавив в «чёрный» список ещё 14 физических и 41 юридическое лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru