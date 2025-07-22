Россия ответила на новые санкции ЕС расширением списка запрета на въезд

В заявлении ведомства говорится, что в «стоп-лист» попали представители евроинститутов, а также стран-членов ЕС и «ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств».

«Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов», - указали в МИД РФ.

Кто именно был внесён в обновлённый «стоп-лист» не уточняется.

Ранее страны ЕС приняли 18-й пакет санкций против России, добавив в «чёрный» список ещё 14 физических и 41 юридическое лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

