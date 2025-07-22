«Прививать самим!»: Онищенко призвал обследовать мигрантов на въезде

Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал заключать соглашения со странами, откуда едут мигранты, в которых будет прописано все об их здоровье.

При завозе трудовых мигрантов в Россию необходимо заключать договоры с их странами по поводу прививок и обследования в целом, сказал в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил о двукратном росте заболевших менингококковой инфекцией
«Некоторые издания раздувают информацию о том, что менингококковую инфекцию нам привезли мигранты. Извините меня, а чего вы сидите? Без мигрантов мы обойтись не можем. Попробуйте в Москве без них обойтись! Я выхожу в пять утра прогуляться, а два таджика подметают двор - делают большое и доброе дело. У нас ведь никто не хочет идти дворниками работать. Если мы набираем себе мигрантов, то мы должны поставить условия. Когда было распространение СПИДа, мы заключали договора со странами и говорили, что их люди должны приехать к нам с обследованием. Некоторым странам мы доверяли и признавали их документы. Кого-то мы обследовали сами. Сейчас нужно навести порядок с миграционной службой. Если надо – прививать! Таджикистан и Узбекистан никогда не отказывались от сотрудничества в этом вопросе», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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