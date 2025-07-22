Камазовец Шибалов выиграл ралли-марафон «Шелковый путь 2025»

Представитель команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь 2025». Это вторая победа пилота в престижной гонке.

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В ТОП-3 в зачёте грузовиков вошли исключительно машины «КАМАЗ-мастер». Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева, а третье - экипаж Алмаза Ахмедова.

В зачёте внедорожников (T1) победителями стали Павел Андреев и Глеб Мокеев на Toyota, а в классе мотовездеходов (T3) самыми быстрыми оказались Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков.

Ранее пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников заявил, что ждёт снятия санкций и возвращения российской команды на ралли-рейд «Дакар», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:АвтогонкиШелковый ПутьКамаз

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