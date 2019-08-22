В школах России предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Dota 2 и FIFA могут войти в школьную программу. Они вошли в список игр, которые Минпросвещению предлагается включить в факультативы для школьников. Список составил Институт развития интернета, пишет РБК.

По мнению специалистов, Dota 2 может помочь развить скорость реакции, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление.

В список рекомендуемых для изучения в школах игр также вошли World of Tanks, CodinGame, Hearthstone, Dota Underlords, отмечает РЕН ТВ.

Федерация компьютерного спорта: Мы можем обойтись без государственных денег

Уточняется, что игры отбирались в строгом соответствии возрастному ограничению 14+, а также с учетом популярности в мире.

Напомним, что в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту могут ввести в 2020–2025 годах.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в России может появиться предварительный национальный стандарт для школьной формы. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что введение этих норм может привести к удорожанию школьной формы, в результате чего собирать детей к школе многие семьи будут в кредит.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Сайт Минобороны РФ
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыШколы

NSN logoНСН