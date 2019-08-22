В школах России предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Dota 2 и FIFA могут войти в школьную программу. Они вошли в список игр, которые Минпросвещению предлагается включить в факультативы для школьников. Список составил Институт развития интернета, пишет РБК.

По мнению специалистов, Dota 2 может помочь развить скорость реакции, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление.

В список рекомендуемых для изучения в школах игр также вошли World of Tanks, CodinGame, Hearthstone, Dota Underlords, отмечает РЕН ТВ.