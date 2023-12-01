В школах России могут ввести обязательные уроки труда со следующего года
Обязательные уроки труда в российских школах могут ввести с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в образовательных учреждениях.
Изменения разработали депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций. В законопроект внесли поправку об обязательных уроках труда в начальных и средних классах, соответствующий пункт «вступает в силу с 1 сентября 2024 года».
Кроме того, в документ внесли норму о запрете использования телефонов в школах даже в учебных целях. Применять их разрешат лишь в экстренных случаях, связанных с возникновением опасности жизни и здоровью, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru