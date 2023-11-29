СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах в учебных целях

Поправку о запрете использования телефонов даже в образовательных целях внесут в законопроект об ограничении гаджетов в школах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете по просвещению нижней палаты парламента.

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«Решили сделать, как просили родители. Убрать формулировку про возможность использовать телефоны в образовательных целях», — отметил собеседник издания.

Таким образом, использовать телефоны разрешат лишь в случае угрозы жизни.

Законопроект о запрете ученикам использовать мобильные телефоны в личных целях в школе внесли в Госдуму в октябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Документ приняли в первом чтении 16 ноября, его рассмотрение во втором чтении запланировано на начало декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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