Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Трампа

Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана глав государств, чтобы пропустить кортеж лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.

В Госдуме допустили, что в США намеренно остановили кортеж Макрона

Телеканал Halk TV опубликовал видео инцидента. Отмечается, что охрана турецкого лидера попыталась убрать барьеры, в результате чего произошла небольшая перепалка с полицейскими.

«В итоге президент Эрдоган всё же был вынужден ждать, чтобы перейти улицу», — говорится в сообщении.

Ранее «жертвой» американских полицейских стал президент Франции Эммануэль Макрон, которого также остановили, чтобы пропустить кортеж главы Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

