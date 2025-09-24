Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Трампа
Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана глав государств, чтобы пропустить кортеж лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.
Телеканал Halk TV опубликовал видео инцидента. Отмечается, что охрана турецкого лидера попыталась убрать барьеры, в результате чего произошла небольшая перепалка с полицейскими.
«В итоге президент Эрдоган всё же был вынужден ждать, чтобы перейти улицу», — говорится в сообщении.
Ранее «жертвой» американских полицейских стал президент Франции Эммануэль Макрон, которого также остановили, чтобы пропустить кортеж главы Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
