В школах РФ звонки заменили на песни о космосе

В российских школах привычные звонки заменили на фрагменты песен о космосе. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

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В ведомстве указали, что акция посвящена Дню космонавтики. Вместо звонков школьники слышат фрагменты песен «Трава у дома», «Прекрасное далеко» и других.

«Проект «Мелодии вместо звонков»... получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», - говорится в сообщении.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что в школы следует возвращать учебно-производственное обучение для старшеклассников.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ШколыМинпросветДень КосмонавтикиКосмос

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