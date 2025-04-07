В школах РФ звонки заменили на песни о космосе
В российских школах привычные звонки заменили на фрагменты песен о космосе. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве указали, что акция посвящена Дню космонавтики. Вместо звонков школьники слышат фрагменты песен «Трава у дома», «Прекрасное далеко» и других.
«Проект «Мелодии вместо звонков»... получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», - говорится в сообщении.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что в школы следует возвращать учебно-производственное обучение для старшеклассников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru