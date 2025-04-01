В России призвали вернуть в школы учебно-производственное обучение

«Программ профориентации очень много. Очень хорошо, что вернули такой предмет, как труд, но я видел школы, где закупались дорогостоящие швейные машинки 10 лет назад, которые даже не смогли включить. На мой взгляд, один из правильных принципов профориентации — возвращение учебно-производственных комбинатов, когда один день в профклассах посвящается получению профессии. Сегодня закон об образовании дает возможность делать это в рамках сетевого образования. Очень неплохой практикой в свое время было и автодело, и компьютерная грамотность, и кулинария. Все это даст возможность старшеклассникам получить дополнительные знания и умения, которые пригодятся и в семье, и вообще в жизни», — сказал Володарский.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в ближайшие пять лет будут востребованы такие профессии, как строитель, водитель и удаленный курьер. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

