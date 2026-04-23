Минцифры пообещало интернет для 97% россиян к 2030 году

К 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, а в селах с населением до 1000 человек будет обеспечена связь стандарта LTE. Об этом на совещании с правительством заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры связи остается приоритетом, поскольку интернет стал базовой потребностью для граждан. В частности, в приграничных регионах предлагается прокладывать линии напрямую к потребителям, чтобы снизить риски, связанные с атаками беспилотников и воздействием средств радиоэлектронной борьбы, отмечает RT.

В ходе совещания президент Владимир Путин обратил внимание на важность обеспечения связи в небольших населенных пунктах, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, когда жители могут оказаться отрезанными от внешнего мира.

По словам министра, по этому направлению уже ведется отдельная работа, и власти намерены последовательно расширять покрытие связи в малых и удаленных населенных пунктах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
