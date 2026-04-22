Россиянам рассказали о специфических болезнях любителей вейпов
Вейпы воспринимаются как мягкая альтернатива сигаретам, однако на самом деле они формируют никотиновую зависимость быстрее и незаметнее. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач психиатр-нарколог Мария Калюжная.
По её словам, к медикам всё чаще стали обращаться пациенты с тяжёлой никотиновой зависимостью, которая была сформирована именно через вейпы. К тому же, у них фиксируются серьёзные повреждения лёгких, например, болезнь EVALI.
«Это вэйп-ассоциированная лёгочная патология... Она пока не имеет эффективного лечения. Помимо того, что от неё высокая смертность, у пострадавших повышается риск развития астмы и хронической обструктивной болезни лёгких», — объяснила эксперт.
Калюжная добавила, что в вейпах меньше продуктов горения, однако из-за того, «парить» можно курить долго, человек получает более высокую суммарную дозировку.
Ранее депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил «Радиоточке НСН», что борьба с распространением вейпов в интернете важнее, чем блокировки соцсетей и мессенджеров.
