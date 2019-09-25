Кузнецова назвала самые безопасные для детей регионы России

По итогам всероссийской акции «Безопасность детства» определились регионы РФ, где минувшим летом пострадало наибольшее и наименьшее число несовершеннолетних. Как сообщает РАПСИ, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что в «красной» зоне оказались Московская, Орловская, Новосибирская и Курганская области, а также Республика Алтай. В «зеленую» попали — Белгородская и Пензенская области, а также Северная Осетия — Алания и Ханты-Мансийский автономный округ.

Об этом Анна Кузнецова сообщила во время пресс-конференция, которая прошла при участии президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, а также председателя совета отцов при детском омбудсмене Андрея Коченова.

Кроме того, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка заявила, что намерена обратиться в правительство с предложением разработать документ о взаимодействии в сфере организации досуга детей во время каникул. Это позволит привлечь внимание детей к культурным и спортивным мероприятиям, и, как следствие, обеспечить их большую безопасность.