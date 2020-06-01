Детский обмудсмен призвала «смягчить» стресс от проведения ЕГЭ

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова призналась, что она «не в восторге» от дистанционного формата обучения, на который школы были вынуждены перейти в связи с эпидемией коронавируса. По словам омбудсмена, к этому оказались не готовы ни школы, ни ученики и их родители, и качество полученных знаний оставляет желать лучшего.

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Самый тревожный вопрос в этом контексте сейчас — ЕГЭ, заявила Кузнецова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». Понимая, какой стресс может свалиться на детей, особенно выпускников, она обратилась в правительство России с просьбой применить гибкий подход к оценке знаний.

Власти уже предусмотрели возможность сдать ЕГЭ в августе и только для тех, кто поступает в вузы, однако «нужно стараться еще больше снизить "стрессогенность" и процедуры», уверена Кузнецова. Она выступила за «мягкий» подход при организации ЕГЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Анна КузнецоваЕГЭ
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