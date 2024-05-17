В школах пройдут всероссийские антитеррористические учения
Во всех регионах страны 20 мая пройдут учения по действиям при террористической угрозе. В них будут участвовать школы, колледжи и летние лагеря, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По словам министра, задачами учений станут проверка систем оповещения и отработка взаимодействия с антитеррористическими службами, а также закрепление навыков действовать по алгоритму во время угрозы, передает ТАСС.
Глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания добавил, что учителя должны рассказать детям о действиях при обнаружении беспилотника. По его словам, несовершеннолетние должны знать, что нахождении обломков аппарата, их нельзя трогать. О факте нужно сообщать взрослым.
Кравцов ранее заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru