В школах начали проводить уроки о вреде VPN
В школах ряда российских регионов начали проводить уроки, посвященные вреду и опасности использования VPN-сервисов, сообщает Telegram-канал «Топор».
Соответствующие занятия прошли в Ростовской области, Иркутске и других городах. Школьников пытались убедить, что VPN использовать не стоит, а лучше удалить его с телефона. Занятия получили названия «VPN вне закона. Что можно и что нельзя теперь делать в Сети», «Запрет использования VPN-сервисов: что нужно знать?», а также «Использование VPN — отягчающее обстоятельство при совершении преступлений».
Ранее стало известно, что из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
