Губернатор Шумков раскритиковал россиян, бегающих за отцом Маска и Уиткоффом
Глава Курганской области Вадим Шумков обрушился с критикой на россиян, которые уделяют слишком много внимания спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, отцу миллиардера Илона Маска Эрролу Маску и рэперу Канье Уэсту, сообщают «Известия».
«Есть что-то унизительное, когда куча народу бегает по Москве то за Канье Уэстом, то за Эрролом Маском, то за Стивом Уиткоффом, восхищенно пересказывая на многомиллионную аудиторию, что тот или иной сказал или съел в местной забегаловке или кому-то улыбнулся», — заявил губернатор.
Политик считает, что такая ситуация связана с «неполноценностью какой-то». Также глава региона опубликовал цитату из романа Федора Достоевского «Бесы», в которой герой произведения Шатов критикует русских либералов за лакейство и желание «кому-нибудь сапоги вычистить».
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин завил, что интерес россиян к платным встречам с Эрролом Маском свидетельствует о проблемах в системе образования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
