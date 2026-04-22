Песков прокомментировал атаку беспилотников на Сызрань

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников на Сызрань, заявил, что удары по гражданской инфраструктуре стали реальностью, с которой сталкивается Россия. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

По его словам, именно такие атаки являются одним из факторов продолжения специальной военной операции. Он подчеркнул, что речь идет о ударах по мирным объектам.