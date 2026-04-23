Глава ГРУ: Переговоры между РФ, США и Украиной «заморожены»

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США относительно урегулирования конфликта пока не ведутся, сообщают «Вести» со ссылкой на начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.

«Пока ничего, заморожен», — хаявил он. Так Костюков ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится ситуация с урегулированием конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

