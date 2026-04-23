СМИ: В Туапсе после пожара в морпорту выпала сажа
В воздухе в Туапсе зарегистрировано превышение бензола в 2-3 раза, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
Это произошло после пожара в морском порту из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В небе — гарь и химия. Над городом пролился грязный дождь с чёрным налётом, оседающим на машинах и домах.
Огонь до сих пор тушат. На месте работают 276 человек и 77 единиц техники. Тем временем, дым накрыл микрорайоны Грознефть, Сортировку, Звёздный и часть центра. Замеры показали превышение бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза. Людям советуют не покидать свои дома, не открывать окна, носить маски и не выходить на улицу. По словам властей, легче станет после полной ликвидации пожара.
Ранее нефтяное пятно обнаружили в Чёрном море в полутора милях от порта Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
