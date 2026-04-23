Глава Минсельхоза: С фисташками проблем не будет
Журналист Life Александр Юнашев выяснил, грозит ли России дефицит фисташек из-за ближневосточного конфликта, и голодный год из-за холодной весны.
С соответствующим вопросом он обратился к главе Минсельхоза РФ Оксане Лут. «Дождь и снег в ряде регионов — это неплохо, в земле будет много влаги. Ну, будет поздний сев, такое уже было. Есть даже поговорка: «Холодные апрель и май – богатый урожай», – заявила министр.
По ее словам, с фисташками проблем не будет. «Если не будет вдруг иранских фисташек, в чём я сомневаюсь, значит, мы найдём, у кого покупать ещё. С фисташками проблем не будет», – отметила Лут.
Боевые действия в Иране не смогут подорвать продовольственную безопасность России, более того, она полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом и удобрениями. Об этом НСН заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Горячие новости
- Глава Минсельхоза: С фисташками проблем не будет
- В школах начали проводить уроки о вреде VPN
- СМИ: В Туапсе после пожара в морпорту выпала сажа
- Губернатор Шумков раскритиковал россиян, бегающих за отцом Маска и Уиткоффом
- Глава ГРУ: Переговоры между РФ, США и Украиной «заморожены»
- Песков прокомментировал атаку беспилотников на Сызрань
- Назван объем американского ядерного оружия в Европе
- В Госдуме оценили возможности ВСУ продолжать боевые действия
- В Белгороде задержали мужчину в костюме Человека-паука
- Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского