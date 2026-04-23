Глава Минсельхоза: С фисташками проблем не будет

С соответствующим вопросом он обратился к главе Минсельхоза РФ Оксане Лут. «Дождь и снег в ряде регионов — это неплохо, в земле будет много влаги. Ну, будет поздний сев, такое уже было. Есть даже поговорка: «Холодные апрель и май – богатый урожай», – заявила министр.

По ее словам, с фисташками проблем не будет. «Если не будет вдруг иранских фисташек, в чём я сомневаюсь, значит, мы найдём, у кого покупать ещё. С фисташками проблем не будет», – отметила Лут.

Боевые действия в Иране не смогут подорвать продовольственную безопасность России, более того, она полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом и удобрениями. Об этом НСН заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

