Назван объем американского ядерного оружия в Европе

Основная часть ядерного оружия в Европе принадлежит США и составляет около 150 авиабомб, заявил «Ленте.ру» завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, речь идет о тактических бомбах типа B61-12, размещенных в пяти странах на шести базах. Он уточнил, что обслуживание осуществляется на местах, однако контроль над применением остается за Вашингтоном.

Рябков: Россия ответит на нарушение США моратория на ядерные испытания

Эксперт отметил, что процессы размещения и модернизации такого оружия крайне сложны и требуют строгого соблюдения мер безопасности. В качестве примера он привел ситуацию, когда из-за ограничений самолет не смог попасть на базу в Турции для обслуживания арсенала.

Кошкин также добавил, что Франция располагает собственным ядерным потенциалом, но его объемы значительно меньше. По его оценке, заявления о возможности создания французского «ядерного зонтика» для всей Европы выглядят малореалистичными из-за ограниченных ресурсов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
