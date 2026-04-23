Бывший курский губернатор Смирнов обжаловал приговор за взятку

Адвокат экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова подала две апелляционные жалобы на его приговор за взятки, сообщает «Коммерсант».

Бывший курский губернатор Смирнов признал вину во взятках

К рассмотрению они пока не приняты. Бывший глава региона был приговорен к 14 годам строгого режима. Также по приговору суда ему запрещено на десять лет занимать должности в органах власти. У него конфисковано около 21 млн рублей, полученных им в результате преступления.

Обвинение требовало для 53-летнего экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток, 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный канал Мосгорсуда
