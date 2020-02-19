Шнейдеров: Смертность от гриппа и инфарктов выше, чем от коронавируса
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Новый фильм про Бонда не покажут в Китае из-за коронавируса
Студия Universal приняла решение отменить китайскую премьеру и просмотр боевика «Не время умирать», которые были запланированы на апрель. Это было сделано в связи с распространением коронавируса. Власти страны закрыли 70 тысяч кинотеатров и просят жителей не покидать дома, опасаясь дальнейшего заражения.
Давид Шнейдеров: «Премьеры фильмов отменяются, выпуск смартфонов откладывается, какая-то беда находит. Хотя мне всегда казалось, что смерть от обычного гриппа выше, а уже от инфарктов — так вообще безумие», – отмечает Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Бекмамбетов начал снимать фильм про советского летчика Девятаева
Кронштадт стал съемочной площадкой нового фильма Тимура Бекмамбетова. Режиссер приступил в съемках киноленты про советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который был подбит, но выжил и попал в концлагерь, где немцы работали над созданием оружия. Бюджет картины превысил 600 млн рублей.
Давид Шнейдеров: «Бекмамбетов заявил, что это будет полнометражный фильм, снятый в вертикальном формате, то есть для просмотров на экранах мобильных телефонов. Я старомоден и консервативен. Я не могу смотреть кино в горизонтальном формате на мобильном телефоне. Наверное, это для молодежи, но мне неясно, зачем ей фильм о Великой Отечественной войне на экранах смартфонов. Я думал, молодежь смотрит короткометражки. Наверное, Бекмамбетов знает лучше. Хотя, откуда он взял 600 миллионов? Не подкинуло ли ему наше государство?» – рассуждает он в эфире НСН.
Продолжение «Холопа» не планируется
Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко считает, что снятая им комедия не требует продолжения. Кинолента стала самым кассовым российским фильмом, сборы превысили три миллиарда рублей.
Давид Шнейдеров: «Да, он был у меня в эфире, по его мнению, эта картина продолжения не требует. Клим Шипенко сказал, что он вполне доволен результатом и идти по проторенному пути не собирается», – комментирует он для НСН.
В Москве показали «Калашникова»
В Москве прошла премьера фильма «Калашников». А в широкий российский прокат лента выходит уже завтра, 20 февраля.
Давид Шнейдеров: «Не видел, честно. Константин Буслов, по-моему, за всю свою историю не снял ни одного прибыльного фильма. Но может быть, кто знает? Давайте сходим в кино и составим свое мнение», – делится он с НСН.
Победителям «Диктанта Победы» будет легче поступить в вузы
Победителям патриотической акции «Диктант Победы» пообещали упростить поступление в вузы. Акция запланирована в тридцати странах и в этом году пройдет 24 апреля.
Давид Шнейдеров: «Я всегда думал, что в вузы должны поступать грамотные, образованные и знающие люди. А победа в такой акции вызывает сомнения», – подытоживает Давид Шнейдеров в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.