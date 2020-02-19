Шнейдеров: Смертность от гриппа и инфарктов выше, чем от коронавируса

Давид Шнейдеров: «Бекмамбетов заявил, что это будет полнометражный фильм, снятый в вертикальном формате, то есть для просмотров на экранах мобильных телефонов. Я старомоден и консервативен. Я не могу смотреть кино в горизонтальном формате на мобильном телефоне. Наверное, это для молодежи, но мне неясно, зачем ей фильм о Великой Отечественной войне на экранах смартфонов. Я думал, молодежь смотрит короткометражки. Наверное, Бекмамбетов знает лучше. Хотя, откуда он взял 600 миллионов? Не подкинуло ли ему наше государство?» – рассуждает он в эфире НСН.

