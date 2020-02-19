Шнейдеров: Смертность от гриппа и инфарктов выше, чем от коронавируса

19 февраля 202022:00

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Новый фильм про Бонда не покажут в Китае из-за коронавируса

Студия Universal приняла решение отменить китайскую премьеру и просмотр боевика «Не время умирать», которые были запланированы на апрель. Это было сделано в связи с распространением коронавируса. Власти страны закрыли 70 тысяч кинотеатров и просят жителей не покидать дома, опасаясь дальнейшего заражения.

Давид Шнейдеров: «Премьеры фильмов отменяются, выпуск смартфонов откладывается, какая-то беда находит. Хотя мне всегда казалось, что смерть от обычного гриппа выше, а уже от инфарктов — так вообще безумие», – отмечает Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

2

Бекмамбетов начал снимать фильм про советского летчика Девятаева

Кронштадт стал съемочной площадкой нового фильма Тимура Бекмамбетова. Режиссер приступил в съемках киноленты про советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который был подбит, но выжил и попал в концлагерь, где немцы работали над созданием оружия. Бюджет картины превысил 600 млн рублей.

Давид Шнейдеров: «Бекмамбетов заявил, что это будет полнометражный фильм, снятый в вертикальном формате, то есть для просмотров на экранах мобильных телефонов. Я старомоден и консервативен. Я не могу смотреть кино в горизонтальном формате на мобильном телефоне. Наверное, это для молодежи, но мне неясно, зачем ей фильм о Великой Отечественной войне на экранах смартфонов. Я думал, молодежь смотрит короткометражки. Наверное, Бекмамбетов знает лучше. Хотя, откуда он взял 600 миллионов? Не подкинуло ли ему наше государство?» – рассуждает он в эфире НСН. 

3

Продолжение «Холопа» не планируется

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко считает, что снятая им комедия не требует продолжения. Кинолента стала самым кассовым российским фильмом, сборы превысили три миллиарда рублей.

Давид Шнейдеров: «Да, он был у меня в эфире, по его мнению, эта картина продолжения не требует. Клим Шипенко сказал, что он вполне доволен результатом и идти по проторенному пути не собирается», – комментирует он для НСН. 

4

В Москве показали «Калашникова»

В Москве прошла премьера фильма «Калашников». А в широкий российский прокат лента выходит уже завтра, 20 февраля.

Давид Шнейдеров: «Не видел, честно. Константин Буслов, по-моему, за всю свою историю не снял ни одного прибыльного фильма. Но может быть, кто знает? Давайте сходим в кино и составим свое мнение», – делится он с НСН. 

5

Победителям «Диктанта Победы» будет легче поступить в вузы

Победителям патриотической акции «Диктант Победы» пообещали упростить поступление в вузы. Акция запланирована в тридцати странах и в этом году пройдет 24 апреля.

Давид Шнейдеров: «Я всегда думал, что в вузы должны поступать грамотные, образованные и знающие люди. А победа в такой акции вызывает сомнения», – подытоживает Давид Шнейдеров в интервью НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Давид ШнейдеровАвторские НовостиКино