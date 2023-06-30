В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа
В аэропорту Шереметьево система обработки багажа полностью восстановлена силами ИТ служб аэропорта, обслуживание пассажиров и рейсов ведется штатном режиме, сообщили НСН в пресс-службе аэропорта.
Там подтвердили, что 29 июня вечером в аэропорту из-за технических причин произошел сбой в отправке багажа пассажиров российских и зарубежных рейсов. На данный момент неотправленный багаж полностью обработан, теперь он досылается пассажирам следующими рейсами.
До этого СМИ сообщили, что система аэропорта не может прочитать багажные бирки и отсортировать чемоданы. Это привело к тому, что не удалось отправить около 800 единиц багажа у авиакомпаний, осуществляющих вылеты из терминалов B и C. Сообщалось, что их должны будут отправить 30 июня.
Ранее в Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru