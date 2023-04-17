В Шереметьево задержали иностранца за контрабанду драгоценностей на 6 млн рублей
Сотрудники ФСБ перехватили в аэропорту Шереметьево контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов, стоимость груза оценивается более чем в 6 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ ... пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней», — отметили в ведомстве.
Драгоценности общей массой 3 946 карат обнаружили в багаже и личных вещах иностранного гражданина, пишет РИА ФАН. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.
Ранее в аэропорту Домодедово у прибывшего из ЮАР через Эфиопию пассажира изъяли более 350 экзотических животных, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru