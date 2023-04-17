В Шереметьево задержали иностранца за контрабанду драгоценностей на 6 млн рублей

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ ... пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней», — отметили в ведомстве.

Драгоценности общей массой 3 946 карат обнаружили в багаже и личных вещах иностранного гражданина, пишет РИА ФАН. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.

Ранее в аэропорту Домодедово у прибывшего из ЮАР через Эфиопию пассажира изъяли более 350 экзотических животных, напоминает RT.

