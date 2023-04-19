В Шереметьево закрыли крупнейший duty free
В аэропорту «Шереметьево» закрыли самый крупный магазин dury free. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что причиной закрытия являются проблемы с ассортиментом и его поставками.
На магазине висит вывеска с надписью «Временно закрыт». Источник отмечает, что у юрлица в договоре прописаны поставщики, с которыми он сотрудничает, однако поставки продукции прекратились в связи с антироссийскими санкциями.
Источник отметил, что организации теперь нужно закрыться и открыть новое юрлицо, которое возобновит ввоз продукции из тех стран, которые продолжают сотрудничество с Россией.
Сайт шереметьевского duty free также не работает.
Ранее производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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