В Шереметьево закрыли крупнейший duty free

На магазине висит вывеска с надписью «Временно закрыт». Источник отмечает, что у юрлица в договоре прописаны поставщики, с которыми он сотрудничает, однако поставки продукции прекратились в связи с антироссийскими санкциями.

Источник отметил, что организации теперь нужно закрыться и открыть новое юрлицо, которое возобновит ввоз продукции из тех стран, которые продолжают сотрудничество с Россией.

Сайт шереметьевского duty free также не работает.

Ранее производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

