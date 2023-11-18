В Шерегеше открыли самый большой в Европе тюбинг-парк
Самая большая площадка Европе для катания на тюбингах распахнули свои двери для гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.
Отмечается, что открытие приурочили к началу зимнего горнолыжного сезона, а также к проведению международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса".
Уточняется, что в тюбинг-парке расположились восемь горок разных уровней, доступных для катания как взрослых, так детей.
В средней полосе Европейской части России 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru