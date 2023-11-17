«Настоящие морозы!»: К Москве подбирается холодная зима

«Сегодняшний день стал в Москве первым днем с отрицательной температурой воздуха с начала ноября. Минимальная температура сегодня ночью опустилась до отметки в минус 3,3 градуса, прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Температура будет ниже нуля в течение пяти-семи дней. В Москве сегодня стартует метеорологическая зима, происходит это на четыре дня позже средних сроков», - отметил он.

При этом следующая неделя в столице тоже будет морозной, а во вторник москвичей ждет снегопад, которого не будет в выходные.

«Выходные и понедельник регион проведет под влиянием обширного антициклона, облаков в небе будет становиться меньше, снег прекратится, окрепнут морозы. Это не просто похолодание легкое или заморозки, а самые настоящие морозы. В ближайшую ночь в столице ожидается 7-9 градусов мороза. Свой максимум эта волна получит в ночь на воскресенье, когда температура может опуститься ниже 10 градусов. Дневные температуры тоже будут отрицательными, в субботу днем минус 3-5градусов, в воскресенье и понедельник – 4-6 градусов ниже нуля. Начиная со вторника, столицу заденет южный циклон, небо затянут облака, морозы ослабнут, пройдет более заметный снег», - рассказал собеседник НСН.

В средней полосе Европейской части России 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

