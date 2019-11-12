Сенатор: Люди бегут с Дальнего Востока не из-за пенсий

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По мнению парламентария, которое он высказал «Известиям», суровый климат этого региона заставляет людей искать лучшей жизни в более теплых областях России.

Как уточнил Харитонов, сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов РФ, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил НСН, что новое пенсионное законодательство уже принято. Дискуссий было много, но они завершены. А уезжают люди не только с Дальнего Востока, но и из арктических регионов, Заполярья, и причиной этому служит вовсе не пенсионная реформа (слушайте аудио).