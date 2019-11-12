Сенатор: Люди бегут с Дальнего Востока не из-за пенсий
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике заметил в интервью НСН, что отток жителей из регионов с суровым климатом не только из-за пенсионной реформы.
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По мнению парламентария, которое он высказал «Известиям», суровый климат этого региона заставляет людей искать лучшей жизни в более теплых областях России.
Как уточнил Харитонов, сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов РФ, и он заметно вырос после пенсионной реформы.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил НСН, что новое пенсионное законодательство уже принято. Дискуссий было много, но они завершены. А уезжают люди не только с Дальнего Востока, но и из арктических регионов, Заполярья, и причиной этому служит вовсе не пенсионная реформа (слушайте аудио).
«Тенденция выезда молодежи из этих регионов была и раньше, поэтому говорить, что это связано с повышением пенсионного возраста было бы неправильным. Молодежь трудоспособного возраста вряд ли ориентируется то, что им придется трудиться на несколько лет больше. Причины другие: перспективы карьерного роста, получение хорошего образования, зарплаты. Убыль молодого поколения была и при старом пенсионном законодательстве», - отметил депутат Рязанский.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет).
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