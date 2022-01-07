В Госдуме назвали условие для роста пенсий в России

«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — считает парламентарий.

Бессараб отметила, что в ближайшие годы выплаты неработающим пенсионерам будут увеличиваться, уже в 2022 году страховая пенсия по старости составит более 18,5 тысячи рублей, а к 2024-му — в среднем 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, в среднем выплаты вырастут до 18 521 рубля, напоминает RT.

