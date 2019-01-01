Кровавая расправа. В Подмосковье медик убил и распилил знакомого

Страшное убийство раскрыто по горячим следам в Московской области. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», санитар и двое его знакомых расправились со знакомым в деревне Большое Буньково в Богородском городском округе.

Чтобы замести следы, изуверы распилили тело пилой и закопали куски в землю за домом. Полиэтиленовый пакет со страшным содержимым обнаружили местные жители. Установлено, что подозреваемый организатор убийства работал медбратом в подмосковной больнице.

По версии следствия, в преступлении также замешаны мужчина и женщина. Всех троих уже задержали.

