Кровавая расправа. В Подмосковье медик убил и распилил знакомого
Страшное убийство раскрыто по горячим следам в Московской области. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», санитар и двое его знакомых расправились со знакомым в деревне Большое Буньково в Богородском городском округе.
Чтобы замести следы, изуверы распилили тело пилой и закопали куски в землю за домом. Полиэтиленовый пакет со страшным содержимым обнаружили местные жители. Установлено, что подозреваемый организатор убийства работал медбратом в подмосковной больнице.
По версии следствия, в преступлении также замешаны мужчина и женщина. Всех троих уже задержали.
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