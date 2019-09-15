В Северной Осетии уволен пьяный врач
Из больницы города Моздок в Северной Осетии уволен врач-травматолог, который, находясь в алкогольном опьянении во время дежурства, рекомендовал ребенку с переломом наносить мазь непосредственно на гипс. Факт увольнения медика подтвердил ТАСС глава Моздокского района Геннадий Гугиев.
«Я созванивался с главврачом больницы: этот врач уже освобождён от занимаемой должности, в понедельник будет готов приказ, и мы его разместим, чтобы люди не волновались и знали, что его уволили», - сообщил Гугиев.
Чиновник отметил, что по факту нарушения проведена проверка.
Видео с беседой родителей и нетрезвого врача в больнице Моздока было опубликовано в соцсетях. Из ролика понятно, что травматолог рекомендует ребенку с переломом наносить мазь на гипс.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против законопроекта правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах.
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