Ведомства одобрили проект о запрете продажи алкоголя до 21 года

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выразил сомнение в принятии законопроекта.

«Его Госдума не пропустит. Даже рассматривать не будут. Мало ли что говорит Скворцова. 10 лет его не принимали, а сейчас почему примут? Не работает даже нынешний закон, который до 18 лет. По заявлениям Минздрава, у нас дети начинают употреблять чуть ли не с 13 лет. Чем этот закон исправит ситуацию? Онищенко много лет утверждает, что алкогольное лобби мешает принять этот закон. Значит, больше половины Госдумы куплено алкогольной мафией. Только это все глупости. Десятки, даже сотни обсуждений проходили в Госдуме и Совете Федерации. Нет убедительных аргументов. Сколько бы «сухих» законов в странах европейской, христианской культуры не принимали, но все употребляют алкоголь, от рюмки в год до бутылки в день. И молодежь с 15 лет везде начинает употреблять. Надо бороться, надо воспитывать. Но запретами тут ничего не добьешься», - подчеркнул он.

По словам эксперта, не работают запреты и в других странах.

