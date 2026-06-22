В Севастополе выпускные вечера пройдут в сокращенном формате

Допуск на территорию учебных заведений организуют исключительно по заранее подготовленным спискам. Попасть на праздник смогут только родители выпускников и другие приглашенные лица, внесенные в специальный реестр, написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что подобный механизм контроля доступа уже успешно применялся во время пандемии. При этом порядок проведения торжеств с администрацией каждого учебного заведения проработают в индивидуальном порядке.

Накануне в Севастополе в целях безопасности уже ввели ряд ограничений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

