Глава МИД Финляндии заявила, что ЕС не следует торопиться с переговорами с РФ

По её мнению, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой европецам следует «согласовать свои цели» и то, как ЕС намерен действовать дальше.

Валтонен добавила, что сроки открытия линии переговоров зависят от ситуации на Украине и от реального желания России добиваться мира.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров с Москвой ещё не пришло, но Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».