Глава МИД Финляндии заявила, что ЕС не следует торопиться с переговорами с РФ

Подходящее время для начала переговоров Евросоюза и России ещё не настало. Как пишет RT, об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

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По её мнению, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой европецам следует «согласовать свои цели» и то, как ЕС намерен действовать дальше.

Валтонен добавила, что сроки открытия линии переговоров зависят от ситуации на Украине и от реального желания России добиваться мира.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров с Москвой ещё не пришло, но Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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