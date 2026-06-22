Германия направит 5 тысяч военных на границу Литвы и Белоруссии
Германия продолжает переброску войск в Литву для усиления восточного фланга НАТО. По данным издания Bild, к концу 2027 года на постоянной основе там планируется разместить почти 5 тысяч немецких военных для обороны границы с Белоруссией.
В настоящее время в этой балтийской стране размещены около 1800 немецких военнослужащих. В этом месяце они проводят учения Freedom Shield в Пабраде, всего в 20 км от белорусской границы.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что подготовка идет с опережением графика на 10 месяцев. На месте густого леса появляются новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
По словам Каунаса, Германия и Литва будут готовы к размещению бригады к концу 2027 года, если не раньше. Подразделение будет полностью оснащено и готово к выполнению задач по обороне региона в рамках обязательств НАТО.
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