Германия направит 5 тысяч военных на границу Литвы и Белоруссии

Германия продолжает переброску войск в Литву для усиления восточного фланга НАТО. По данным издания Bild, к концу 2027 года на постоянной основе там планируется разместить почти 5 тысяч немецких военных для обороны границы с Белоруссией.

В настоящее время в этой балтийской стране размещены около 1800 немецких военнослужащих. В этом месяце они проводят учения Freedom Shield в Пабраде, всего в 20 км от белорусской границы.