Атаки на московские НПЗ никак не связаны с блокировкой Telegram, мессенджер ограничили по другим причинам, о чем возмутившийся бизнесмен Константин Малофеев должен знать. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев ранее потребовал вернуть россиянам Telegram. В статье бизнесмен возмутился, что вместо обещанной безопасности после частичной блокировки Telegram дроны бьют по НПЗ в Москве. Также он выразил недовольство, что после удаления мессенджера "Макс" из AppStore пользователям перестали приходить уведомления. Клименко назвал странными высказывания бизнесмена.

«Это странная история, потому что Малофеев всегда достаточно жестко смотрел на модерацию и всегда поддерживал Роскомнадзор. Я не очень понимаю, почему он связал атаки на НПЗ и Telegram. Мессенджер блокируется из-за того, что в нем есть куча каналов, где, например, убивают русских солдат. Так что здесь нужны другие доводы. А вот то, что чат-боты не работают, это очень плохо, но это не имеет отношения к регуляторике. Это большой элемент бизнес-процесса. Я думаю, что до окончания СВО вряд ли государство сдвинется со своей позиции. Либо основатель Telegram Павел Дуров должен куда-то сдвинуться. Поэтому, мне кажется, что выступление Малофеева – это пиарная история. Я думаю, он лучше всех понимает, что ситуация с Telegram не будет решена в рамках, о которых он говорит», - рассказал он.