Малофееву посоветовали не связывать блокировку Telegram с атакой дронов
Герман Клименко осудил бизнесмена Константина Малофеева за возмущение «бесполезным» ограничением Telegram и объяснил, почему государство не прислушается к его словам.
Атаки на московские НПЗ никак не связаны с блокировкой Telegram, мессенджер ограничили по другим причинам, о чем возмутившийся бизнесмен Константин Малофеев должен знать. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев ранее потребовал вернуть россиянам Telegram. В статье бизнесмен возмутился, что вместо обещанной безопасности после частичной блокировки Telegram дроны бьют по НПЗ в Москве. Также он выразил недовольство, что после удаления мессенджера "Макс" из AppStore пользователям перестали приходить уведомления. Клименко назвал странными высказывания бизнесмена.
«Это странная история, потому что Малофеев всегда достаточно жестко смотрел на модерацию и всегда поддерживал Роскомнадзор. Я не очень понимаю, почему он связал атаки на НПЗ и Telegram. Мессенджер блокируется из-за того, что в нем есть куча каналов, где, например, убивают русских солдат. Так что здесь нужны другие доводы. А вот то, что чат-боты не работают, это очень плохо, но это не имеет отношения к регуляторике. Это большой элемент бизнес-процесса. Я думаю, что до окончания СВО вряд ли государство сдвинется со своей позиции. Либо основатель Telegram Павел Дуров должен куда-то сдвинуться. Поэтому, мне кажется, что выступление Малофеева – это пиарная история. Я думаю, он лучше всех понимает, что ситуация с Telegram не будет решена в рамках, о которых он говорит», - рассказал он.
Также Клименко прокомментировал недовольство мессенджером «Макс» и его работой. По его словам, недостатки действительно есть, однако это связано с тем, что его создавали с нуля, а не брали готовый продукт. Также собеседник НСН указал, что такие вещи стоило обсуждать в кулуарах, а не публично.
«"Макс" – это как раз переписанный «ТамТам». «ТамТам» – это существующий продукт, который был сделан командой «ВКонтакте», он действительно шикарно работал. Это была полная копия Telegram. И, видимо, его не стали брать, именно чтобы не было потом претензий у акционеров. Если бы как раз взяли «ТамТам», то он бы с первого дня нормально работал. Так как Малофеев все-таки игрок нашего политического спектра, вот эти вопросы лучше было бы обсуждать где-нибудь внутри, в администрации, чем выносить это на публику», - отметил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил НСН, что проблема с удалением мессенджера «Макс» из App Store так или иначе будет решена, однако сам прецедент говорит о расширении санкций и усилении геополитического давления на технологическую плоскость.
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