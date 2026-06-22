«Левиафан» Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в фильме с Киану Ривзом

В интервью изданию режиссёр рассказал, что всё будет происходить во время перелёта из Лондона в Сидней. Выяснится, что из-за поломки бортовой развлекательной системы пассажирам будет доступна к просмотру лишь лента Звягинцева.

«Желая посмотреть комедию с Адамом Сэндлером... они проделывают дыру в полу и начинают всё чинить, и так они портят самолёт. Просто потому, что пассажиры не хотели смотреть «Левиафана», они и терпят крушение», - отметил Эстлунд.

В фильме «Система развлечений вышла из строя» снимутся голливудские звёзды Киану Ривз, Кирстен Данст и другие. Премьера запланирована на 2027 год.

Ранее фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го международного Каннского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

