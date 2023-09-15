В Севастополе впервые получили потомство от устриц, выращенных в Черном море

Планируется, что новый вид устриц сможет заменить менее приспособленных к жизни в Черном море европейских устриц.

Ученые уточнили, что эти устрицы относятся к виду Magallana gigas, так называемой, гигантской устрице, родина которых – моря Дальнего Востока. В отличие от устриц, которые обитают в Черном море, гигантская устрица устойчива к грибковым заболеваниям, поэтому ее выращивают во всем мире, в том числе и в Европе.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

