В Севастополе впервые получили потомство от устриц, выращенных в Черном море
В Севастополе специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) первый раз получили потомство от устриц, рассказали «Газете.Ru» в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.
Планируется, что новый вид устриц сможет заменить менее приспособленных к жизни в Черном море европейских устриц.
Ученые уточнили, что эти устрицы относятся к виду Magallana gigas, так называемой, гигантской устрице, родина которых – моря Дальнего Востока. В отличие от устриц, которые обитают в Черном море, гигантская устрица устойчива к грибковым заболеваниям, поэтому ее выращивают во всем мире, в том числе и в Европе.
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