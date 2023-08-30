Премьер Японии Кисида съел морепродукты, выловленные у АЭС «Фукусима»

Уточняется, что в меню входили сашими из камбалы, японского морского окуня и осьминога.

Употребляя в пищу данные продукты глава японского правительства хотел продемонстрировать, что они абсолютно безопасны. Комментируя обед министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил, что «было очень вкусно».

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса зараженной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

