В Севастополе проведут проверку из-за высказываний чиновницы о туристах из КНР

Литовко отметила, что слова Остапенко — это не позиция правительства Севастополя, а ее личное мнение. По словам Литовко, подобное мнение непозволительно.

Так, речь идет о выступлении Остапенко на сессии заксобрания 31 октября. В нем она заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как те «не привозят деньги в регион», но оказывают внушительную нагрузку на туристическую инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».



