В Севастополе проведут проверку из-за высказываний чиновницы о туристах из КНР
В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко будет проведена служебная проверка после ее высказываний о туристах из Китая. Об этом сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в Telegram-канале.
Литовко отметила, что слова Остапенко — это не позиция правительства Севастополя, а ее личное мнение. По словам Литовко, подобное мнение непозволительно.
Так, речь идет о выступлении Остапенко на сессии заксобрания 31 октября. В нем она заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как те «не привозят деньги в регион», но оказывают внушительную нагрузку на туристическую инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru