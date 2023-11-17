В Приморье приготовились к наплыву туристов из Китая и Казахстана зимой

Власти Приморского края ожидают рост турпотока из Китая, Казахстана и Узбекистана, заявил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский, передает ТАСС.

По его словам, регион привлекает иностранных туристов зимой возможностью покататься на лыжах и гастрономическими фестивалями.

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Число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику ранее распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ. Всего отечественные туристы с января по сентябрь совершили более семи миллионов поездок за пределы страны. Совокупное число зарубежных поездок, не только с туристическим целями, увеличилось на 23% и составило 21 миллион, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КазахстанКитайПриморский Край

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