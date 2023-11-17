В Приморье приготовились к наплыву туристов из Китая и Казахстана зимой
Власти Приморского края ожидают рост турпотока из Китая, Казахстана и Узбекистана, заявил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский, передает ТАСС.
По его словам, регион привлекает иностранных туристов зимой возможностью покататься на лыжах и гастрономическими фестивалями.
Число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику ранее распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ. Всего отечественные туристы с января по сентябрь совершили более семи миллионов поездок за пределы страны. Совокупное число зарубежных поездок, не только с туристическим целями, увеличилось на 23% и составило 21 миллион, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru